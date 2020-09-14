الجيش الوطني يقتل أكثر من 16 عنصر حوثي وأسر آخرين في مأرب

قتل الجيش الوطني أكثر من 16 عنصر تابع لميليشيات الحوثي، كما أسر 6 أخرين في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.

وتكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد على مدى الأيام الأخيرة في جبهة العبدية بمحافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية بمصرع أكثر من 16 مسلح من عناصر مليشيات الحوثي خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والقبائل في جبهة العبدية بحافظة مأرب.

وبحسب المصادر فقد تمكن قوات الجيش الوطني من أسر 6 من أفراد ميليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا الحوثية حاولت تنفيذ عملية تسلل على مواقع الجيش الوطني في جبهة العبدية جنوب محافظة مأرب لكنها بائت بالفشل.