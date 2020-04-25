الجيش الوطني يقطع خط إمداد جبهة ثرة بمكيراس في محافظة البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من التقدم وقطع خطوط الإمداد لجبهة ثرة بمكيراس في محافظة البيضاء بعد خرق الحوثيين للهدنة المعلنة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تحاصر من تبقى من ميليشيات الحوثي في جبهة ثرة بمكيراس.

وبحسب المصادر فقد فقد سقط أكثر من 17 بين قتيل وجريح من الحوثيين في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهة ثرة بمكيراس.

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس عن تمديد وقف إطلاق النار بشكل شامل من جانب واحد لمدة شهر لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن.