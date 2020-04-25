المشهد اليمني

الجيش الوطني يقطع خط إمداد جبهة ثرة بمكيراس في محافظة البيضاء

25 أبريل، 2020
0
المشهد اليمني

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من التقدم وقطع خطوط الإمداد لجبهة ثرة بمكيراس في محافظة البيضاء بعد خرق الحوثيين للهدنة المعلنة.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تحاصر من تبقى من ميليشيات الحوثي في جبهة ثرة بمكيراس.

وبحسب المصادر فقد فقد سقط أكثر من 17 بين قتيل وجريح من الحوثيين في المعارك الأخيرة الدائرة في جبهة ثرة بمكيراس.

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس عن تمديد وقف إطلاق النار بشكل شامل من جانب واحد لمدة شهر لفتح المجال في مواجهة فيروس كورونا والتمهيد لإنهاء الحرب في اليمن.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
إمداد البيضاء الجيش الوطني بمكيراس ثرة جبهة خط في محافظة يقطع

إقرا أيضا

Photo of بالفيديو.. شاهد طلاب يمنيون يعلنون إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا وسط تجاهل تام من السفارة اليمنية

بالفيديو.. شاهد طلاب يمنيون يعلنون إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا وسط تجاهل تام من السفارة اليمنية

25 أبريل، 2020
Photo of بالفيديو.. قيادي حوثي بعد أسره يعترف باستحالة اقتحام مأرب من قبل الحوثيين

بالفيديو.. قيادي حوثي بعد أسره يعترف باستحالة اقتحام مأرب من قبل الحوثيين

25 أبريل، 2020
Photo of بعد رفض المليشيات تخفيص أسعار النفط .. الحوثيون يوجهون اتهاما جديدا للتحالف العربي

بعد رفض المليشيات تخفيص أسعار النفط .. الحوثيون يوجهون اتهاما جديدا للتحالف العربي

25 أبريل، 2020
Photo of انتشار وباء ” الجدري المائي” بشكل واسع في مخيم النازحين بمأرب

انتشار وباء ” الجدري المائي” بشكل واسع في مخيم النازحين بمأرب

25 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق