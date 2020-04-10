الجيش اليمني: الحوثيون ارتكبوا 74 خرقًا للهدنة خلال 24 ساعة

قال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، مساء الجمعة، إن مليشيات الحوثيين ارتكبت 74 اعتداءً على مواقع قوات الجيش في مختلف جبهات مسرح العمليات القتالية، خلال 24 ساعة الماضية، رغم التزام الجيش بإعلان وقف إطلاق النار.

وأكد مجلي، في تصريح نقله موقع القوات المسلحة اليمنية، أن اعتداءات مليشيات الحوثيين، ”تنوعت بين استهداف مواقع وقوات الجيش الوطني بالصواريخ والمدفعية وإطلاق الطائرات المسيرة ومختلف الأسلحة والأعيرة النارية والمحاولات الهجومية والاستمرار في الدفع بالتعزيزات وزراعة الألغام، وارتكب الحوثيون (20 ) اعتداءا على مواقع وقوات الجيش في جبهة صرواح والمشجح والضيق وهيلان غربي محافظة مأرب“.

وأشار إلى ”21 اعتداء في قطاع صلب ونجد العتق بمحافظة صنعاء ومنطقة قانية بمحافظة البيضاء، كما قامت الميليشيا بقصف القرى والمنازل بالدبابات والهاونات في منطقة قيفة وشن هجوم وقصف مدفعي في جبهة قانية في البيضاء، وكذا ارتكاب (11) اعتداءا في شمال الاقشع والجدافر والسليلة واللبنات في محافظة الجوف ومنطقة البقع في محافظة صعدة، كما تم الدفع بعدد من الأطقم والتعزيزات القتالية وشن هجوم بالمدرعات والأطقم والأعيرة النارية وجميع الأسلحة على معسكر الخنجر في الجوف“.

وقال متحدث الجيش اليمني، إن ”ميليشيا الحوثي ارتكبت (17) اعتداء على المواقع والوحدات العسكرية في محور تعز بالجبهة الشرقية والغربية وجبهات القبيطة في محافظة تعز، وكذلك في جبهة ثرة بمحافظة أبين وجبهة مريس في محافظة الضالع، إضافة إلى ارتكاب الحوثيين (8) اعتداءات في بني حسن وجنوب حرض وشمال شرق مثلث عاهم في محافظة حجة، وكذلك عمليات قنص جنوب حرض نتج عنها مقتل أحد الجنود“.

وجدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الجمعة، تأكيده على ”موقفه الدائم تجاه السلام المرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث وتحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة الشعب اليمني ارضاً وانسانا“.

وقال هادي، خلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرس، إن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، ”تمثّل جوهر السلام ومضمونه الحقيقي الشامل والدائم والمستدام، والتي عليها تبنى خطوات السلام“، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.