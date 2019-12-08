المشهد اليمني

الجيش اليمني يحبط عملية تهريب لمليشيا الحوثي في البيضاء

9 ديسمبر، 2019
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المشهد اليمني

أعلنت قوات الجيش الوطني، الأحد عن إحباط عملية تهريب، وضبط كميات من مادة الحشيش المخدر تابع لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وذكرت مصادر أمنيه أن قوات الأمن الخاصة نجحت صباح الأحد، في ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لمناطق سيطرة الحوثيين، وفق موقع الجيش الوطني.

وبحسب المصادر فإن كمية الحشيش التي تم ضبطها، كانت على متن سيارة “هيلوكس” في طريقها إلى صنعاء، وقد احتجزتها نقطة أمنية في منطقة قانية بمحافظة البيضاء.

ونشطت تجارة الحشيش مؤخراً بشكل مضاعف، بسبب حالة الصراع والفوضى والانفلات الأمني التي خلفتها الحرب، الأمر الذي ساهم في تفشي المواد المخدرة بشكل غير مسبوق.

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