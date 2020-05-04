المشهد اليمني

الجيش اليمني يستعد لإسقاط خمس مديريات في البيضاء

4 مايو، 2020
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المشهد اليمني

كشفت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، عن استعدادات مكثفة تجريها قوات الجيش اليمني، تمهيدا لإسقاط خمس مديريات واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بمحافظة البيضاء.
وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني “، أن قوات الجيش بعد سيطرتها على السوادية تستعد لإسقاط مديريات مكيراس والملاجم والصومعة وذي ناعم والطفة.
وبينت المصادر أن ما سيتبقى تحت سيطرة المليشيا لايمثل سوى أقل من 15 بالمئة في المحافظة.
وتدور اليوم معارك عنيفة في جبهة الوهبية بين قوات الجيش اليمني مسنودين بالقبائل من جهة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران من جهة أخرى.
وأمس الاحد، شن أبطال الجيش في محور بيحان جبهة بلاد الملاجم هجوما على مواقع المليشيا في فضحة، تزامن مع تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في سماء مديرية بيحان بإتجاه جبهة المواجهة.
و و اصلت قوات الجيش، التقدم وسط محافظة البيضاء باتجاه أكبر وأهم مدنها وهي مدينة رداع بعد أن استكملت السيطرة على مديرية الملاجم والوصول إلى مديرية السوادية.

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