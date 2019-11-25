إرم نيوز

الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع حيوية بمعقل الحوثيين‎

إرم نيوز إرم نيوز منذ 20 دقيقة
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الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع حيوية بمعقل الحوثيين‎




المصدر: الأناضول

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، عن سيطرته على عدد من المواقع المهمة والاستراتيجية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الجماعة، شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات الجيش في محور إزال، في بيان عبر حسابه بـ“فيسبوك“، إن ”قوات الجيش الوطني مسنودًا بمروحيات ومدفعية قوات تحالف دعم الشرعية، أحكمت سيطرتها على مناطق استراتيجية في مديرية باقم بمحافظة صعدة“.

ونقل البيان عن قائد محور إزال بصعدة العميد ياسر الحارثي، قوله، إن ”قوات الجيش شنت هجومًا من 3 محاور على مواقع كانت جماعة الحوثي تستخدمها منطلقًا لشن هجماتها على مواقع الجيش اليمني“، مشيرًا إلى أن ”الهجوم أسفر كذلك عن مقتل القيادي المشرف على قطاع الميليشيات، أبو محمد الغولي، وعدد من مرافقيه“، دون تفاصيل.

وأوضح الحارثي، أن ”قوات الجيش تمكنت من اختراق المناطق الفاصلة بين مديريتي باقم والصفراء“وضرب تحصينات جماعة الحوثيين، وقتل وإصابة الكثير من عناصرهم“.

وذكر البيان أن ”العديد من الآليات شوهدت وهي تحترق، إثر ضربات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي“ الذي تقوده السعودية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين حول ما أورده المركز الإعلامي لمحور أزال في محافظة صعدة معقل الجماعة.

وتشهد عدد من مديريات محافظة صعدة مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، وتتركز بشكل أكبر في كتاف وباقم، كبرى مديريات المحافظة.

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الجيش الحوثيين السيطرة اليمني بمعقل حيوية على مواقع يعلن
إرم نيوز

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