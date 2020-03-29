الجيش اليمني يعلن توجيه ضربة موجعة للحوثيين بالجوف

أعلن الجيش اليمني أنه وجه، بإسناد من رجال القبائل، ضربة موجعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن الجيش الوطني استدرج مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس السبت، إلى كمين محكم بجبهة السليلة بمنطقة اليتمة.. مؤكداً أنه تم تطويق العناصر المهاجمة وأمطروها بالنيران، ما أدى إلى مقتل العديد منهم وأسر من تبقّى، والذين يقدر عددهم بنحو 30 عنصراً.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن تدمير العديد من آليات العدو، واستعادة 4 أطقم عيار 23 وكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.