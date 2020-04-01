الجيش اليمني ينفذ عملية عسكرية خاطفة ضد مليشيا الحوثي في جزيرة ”حمر” (أسماء القتلى)

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الاربعاء، أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية خاطفة ضد مليشيا الحوثي في جزيرة “حمر”، شمالي غرب محافظة الحديدة.

وذكرت المصادر لـ ” المشهد اليمني ” أن قوات التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش اليمني، نفذت عملية عسكرية ناجحة في عمق المليشيا، بالقرب من جزيرة حمر التابعة لمديرية اللحية بمحافظة الحديدة.

وأشارت المصادر الى أن القوات البحرية نفذت العملية بعد حصولها على معلومات تفيد بتحركات زورق تابع للمليشيا في تلك المنطقة، و تم رصده بالقرب من جزيرة حمر، واستهدافه بنجاح.

واكدت المصادر بان القوات البحرية تمكنت من الاستيلاء على الزورق و قتل ثلاثة عناصر حوثية كانوا على متنه وأسر الرابع واغتنام عدد من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأوردت المصادر اسماء القتلى و هم؛ عبدالرحمن عبدالله معروف، وعبدالله الأهدل، من الحديدة، و القيادي الحوثي المكنى ابو عقيل، الذي ينحدر من صنعاء.

وكانت قوات خفر السواحل اليمنية، تمكنت في أوقات سابقة من ضبط عدة شحنات أسلحة وزوارق تحمل متفجرات وهي في طريقها إلى المليشيا المدعومة من إيران.