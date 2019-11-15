المشهد اليمني

الجيش: مقتل وإصابة 14 مسلح حوثي في مواجهات مع الجيش شمال وغرب تعز

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 7 دقائق
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المشهد اليمني

أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة 14 عنصرا حوثيا في مواجهات مسلحة شرق وشمال مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وقال موقع الجيش “سبتمبر نت” أن قوات الجيش نصبت كمينا محكما لعناصر حوثية حاولت التسلل إلى محيط مستشفى الحمد بالقرب من جولة القصر الجمهوري، وأسفر الكمين عن مقتل 5 من عناصر المليشيا، وجرح 9 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

واندلعت ليل الجمعة مواجهات بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في محاولة للأخير التسلل للجبهة الشمالية الشرقية بمنطقة كلابة في نقاط التماس مع الجيش الوطني.

وتحاول مليشيا الحوثي منذ 4 أيام شن هجمات من مناطق مختلفة وسط أنباء عن حشود كبيرة وتعزيزات عسكرية تتوافد على تعز في محاولة لإعادة حصار المدينة والسيطرة على طريق الضباب المنفذ الوحيد للمدينة من جهة الغرب.

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