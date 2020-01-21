الجيش يحبط تهريب ٥٠ كيلو حشيش للحوثيين عبر صعدة.. وأمن مأرب أحبطنا تهريب 3 الاف كيلو خلال 2019

ضبطت قوات الجيش الوطني ،اليوم الثلاثاء، (٥٠) كيلو من الحشيش المخدر كانت في طريقها الى جماعة الحوثي في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي في تصريح صحفي ” ان قوات الجيش الوطني ضبطت في احد مناطق مديرية كتاف بالقرب من “رقابة الظْهر” الحدودية مجموعة من المتسللين التابعين لجماعة الحوثي وفي حوزتهم (٥٠) كيلو من مادة الحشيش المخدرة كانت في طريقها الى أفراد الجماعة المقاتلين هناك”.

وأضاف الغنيمي “ان افراد الجيش اشتبكوا مع المجموعة المتسللة، وتمكنوا من قتل وجرح عدد منهم ومصادرة مادة الحشيش المخدرة التي كانت بحوزتهم”.

وكان مدير البحث الجنائي بمحافظة مأرب العقيد حسين الحليسي قال في تصريحات صحفية، ان الشرطة بالمحافظة ضبطت خلال العام 2019، 3 الاف كيلو جرام من الحشيشِ المخدر جرت محاولة تهريبها عبر (106) أشخاص من تجار ومهربي المخدرات، في النقاط الأمنية وأوكار المهربين بالمحافظة