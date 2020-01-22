الخبر اليمني

الجيش يستعيد جبل «المنارة» ويواصل تقدمه في نهم

22 يناير، 2020
0
الجيش يستعيد جبل «المنارة» ويواصل تقدمه في نهم

│الخبر | خاص

استعادت القوات الحكومية السيطرة على جبل المنارة الاستراتيجي ميسرة جبهة نهم, شمال شرق صنعاء بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الارهابية.
وذكرت مصادر محلية أن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا مصاحبا لعملية تمشيط المنارة, على جبل السفينة الاستراتيجي آخر قلاع وتحصينات ميلشيا الحوثي والاتجاه نحو جبل غيلان.
وافادت المصادر ان المواجهات تدور حتى ساعة كتابة هذا الخبر في محيط جبل السفينة الذي يعد موقع التحصن الأخير لتعزيزات ميلشيا الحوثي إلى جبهة حريب نهم منها إلى جبهة بحره والمخدرة.
وتوقعت المصادر سيطرة وشيكة لقوات الجيش على جبل السفينة الاستراتيجي وآخر مرتفع جبلي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي في جبهة نهم, والذي يليه غيلان ومساحات مفتوحة منها إلى بني حشيش.

│المصدر – الخبر

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الجيش المنارة تقدمه جبل في نهم ويواصل يستعيد

إقرا أيضا

Photo of مقتل وجرح «6» مدنيين بينهم نساء جراء سقوط مقذوف حوثي على حي الروضة بمأرب «الأسماء»

مقتل وجرح «6» مدنيين بينهم نساء جراء سقوط مقذوف حوثي على حي الروضة بمأرب «الأسماء»

22 يناير، 2020
Photo of رئيس الوزراء يلتقي محافظ لحج ويوجه بصرف «300» مليون ريال لمتضرري السيول بالمحافظة

رئيس الوزراء يلتقي محافظ لحج ويوجه بصرف «300» مليون ريال لمتضرري السيول بالمحافظة

22 يناير، 2020
Photo of حجة.. مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية زرعتها ميليشيا الحوثي في ميدي

حجة.. مقتل طفلة بانفجار عبوة حوثية زرعتها ميليشيا الحوثي في ميدي

22 يناير، 2020
Photo of رئيس الوزراء يكشف أسباب سحب 227 مليون دولار من الوديعة السعودية

رئيس الوزراء يكشف أسباب سحب 227 مليون دولار من الوديعة السعودية

22 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق