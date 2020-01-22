الجيش يستعيد جبل «المنارة» ويواصل تقدمه في نهم

│الخبر | خاص

استعادت القوات الحكومية السيطرة على جبل المنارة الاستراتيجي ميسرة جبهة نهم, شمال شرق صنعاء بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الارهابية.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الحكومية شنت هجوما عنيفا مصاحبا لعملية تمشيط المنارة, على جبل السفينة الاستراتيجي آخر قلاع وتحصينات ميلشيا الحوثي والاتجاه نحو جبل غيلان.

وافادت المصادر ان المواجهات تدور حتى ساعة كتابة هذا الخبر في محيط جبل السفينة الذي يعد موقع التحصن الأخير لتعزيزات ميلشيا الحوثي إلى جبهة حريب نهم منها إلى جبهة بحره والمخدرة.

وتوقعت المصادر سيطرة وشيكة لقوات الجيش على جبل السفينة الاستراتيجي وآخر مرتفع جبلي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي في جبهة نهم, والذي يليه غيلان ومساحات مفتوحة منها إلى بني حشيش.

│المصدر – الخبر