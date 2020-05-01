الجيش يفشل هجوم الانتقالي في سقطرى

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قالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تصدت لعناصر التمرد التابعة للانتقالي المدعوم إماراتيا ومنعتهم من الدخول، حيث استمرت المواجهات لساعات سقط فيها قتيل وعدد من الجرحى.

وقتل في الاشتباكات شخص واحد من أفراد اللواء المتمرد يدعى طاهر علي عيسى يعمل حارس خاص لدى العميد ناصر قيس قائد التمرد في المحافظة.

واتهم محافظ المحافظة رمزي محروس قوات الانتقالي بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالمحافظة، متوعدًا بالتصدي لكل محاولات الفوضى في الأرخبيل مهما كلف الأمر.

وقالت مصادر عسكرية، إن القوات السعودية تدخلت لاحتواء الموقف وطالبت قوات الانتقالي بالعودة إلى معسكر اللواء في منطقة موري.

وكانت صباح اليوم الجمعة، قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرعية ومليشيات مجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا بمنطقة حيبق بمحافظة سقطرى.

وأضافت المصادر إن الاشتباكات اندلعت عقب وصول المتمردين إلى حيبق وباشروا بإطلاق النار على أفراد النقطة على مدخل المدينة، حيث استخدموا أسلحة ثقيلة تم نهبها من مخازن اللواء أول مشاه بحر

وسبق أن تشكلت لجنة صلح من شيوخ وقبائل وكبار أعيان سقطرى في محاولة لحقن الدماء يترأسها الشيخ علي إبراهيم وناصر عفان، والتي كانت من المفترض أن تستأنف عملها اليوم الجمعة، إلا أن قوات الانتقالي أصدرت بيان تحذير والسيطرة بالقوة على مؤسسات الدولة وبدأت بالتنفيذ صبيحة الجمعة ما عرقت مهام اللجنة