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الجيش يكسر هجوم حوثي فاشل ويكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مأرب

12 يناير، 2020
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الجيش يكسر هجوم حوثي فاشل ويكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في مأرب

 
شهدت الجبهة الغربية لمحافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني مليشيات الانقلاب الحوثية، حسبما أكدته مصادر عسكرية.
وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت إثر هجوم فاشل شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني في مديرية صرواح، غربي المحافظة.
وبحسب المصادر فإن قوات الجيش الوطني صدت هجوم المليشيات وأجبرتها على الفرار والتراجع، بعد مقتل وجرح العشرات من عناصرها، علاوة على تدمير آليات بقصف مدفعية الجيش في تلك الجبهة.
 

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