الحالة رقم 13...الاستهتار حيودينا في داهية

خاص السودان اليوم:

كل يوم تظهر عندنا بعض الاشياء التى يفترض ان تدفعنا الى أهمية الالتزام بالتحوطات الصحية والاجراءات الطبية ، وتبين لنا المستجدات يوما بعد آخر ان حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث ستؤدى بنا حتما الى كارثة لاسمح الله ، ويدعونا هذا الى إعادة النظر فى كثير من تصرفاتنا العفوية التى نلحظ انها كثيرة فى المجتمع ، ومن الممكن ان تترتب عليها نتائج صعبة ، لذا لابد ان نحترز ونعمل على الانضباط حتى لا نندم حين لاينفع الندم.

نتحدث عن وباء كورونا الذى اجتاح العالم وطفق يصرع الناس يمنة ويسرة ولم ينج منه شرق ولاغرب ، وادخل الرعب فى قلوب الاغنياء والفقراء على حد سواء ، ونحن غير مبالين بهذا المرض الخطير وما يحدثه فى أى منطقة استشرى فيها .

وقد تم الاعلان حتى الان عن أربعة عشر حالة اصابة منها حالتا وفاة ، وقد تشافى مصابان وغادرا المستشفى والحمد لله ونسال الله ان يشافى الباقية ، والمعروف ان الاصابات انحصرت بداية فى من قدموا قريبا الى السودان ، وكانت هناك حالتان اصيبتا بالمخالطة ، وهذا نفسه دفع الناس للاستغراب اذ ان التوقعات كانت تشير الى ان الاصابات وسط المخالطين ستكثر ولكن ذلك لم يحدث والحمد لله إلا فى حالتين ، واتخذ البعض من هذا مؤشرا على ضعف الفرضية القائلة بان المرض سوف يستشرى فى البلد ، ولكن كل هذا اصبح محل نظر بعد تسجيل اصابة الحالة 13 التى قلبت الموازين ونشرت الخوف بين الناس وهم يسمعون الخبر الرسمى ان هذه الحالة غير معروف لها تاريخ سفرى وانها لم تختلط باى مصاب من المعروفين المعلن عنهم ، وهذا الكلام يعنى ان هناك من يحمل الفايروس وهو غير محدد وغير معروف ويختلط باخرين ، وهؤلاء بغيرهم حتى يكون عدد المتعرضين للخطر كبيرا لاسمح الله ، وهنا مكمن الخطر ، وهذا مايخيف الناس من ماتخبئه لهم الأيام فربما كثيرون حولنا يحملون الفايروس وهم غير معروفين بالنسبة لنا ولا حتى يعرفون أنهم مصابون.

هذه الحالة تظهر نوع جديد من الانتشار يعرف بالانتشار المجتمعى ويعنى ان المرض موجود حولنا ونحن لاندرى به حتى نحتاط له ونعمل على مواجهته ، وكما قلنا فإن خطورة الامر تكمن فى ان حامل المرض غير معروف

وربما كانوا كثيرين مما يعنى ان معدل التفشى سيرتفع وعدد الاصابات ستزيد بمعدل المتواليات الهندسية – لاسمح الله – ، ومن مخاطر هذا الوضع ان التحذير لايجدى معه وإن الاحترازات لاتفيد.

الحالة 13 هذه لشخص يعمل في سوق ليبيا ( ودي كارثه ، اعلنت السلطات انها ستغلق السوق لتعقيمه). . وقد جاء المريض يوم السبت الى مستشفى علياء بكل اعراض المرض ، وعملت له صورة اشعة مقطعية ، وتحويله الى طوارئ السلاح الطبي (ودي الكارثة التانية.)..

وفى يوم الاحد تم الاتصال بالوزارة ظهرا وجاءوا الساعة الواحدة صباحا (ودا تاخير مبالغ فيهو وغير مبرر) ، وفجر الثلاثاء نقل الي مستشفى جبرة

الاستهتار حيودينا في داهية .

اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء.