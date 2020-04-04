عدن تايم

الحالمي لـ عدن تايم: قاتل الشاب في المنصورة سلم نفسه

5 أبريل، 2020
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اكد قائد الحزام قطاع المنصورة في عدن كمال الحالمي تسليم قاتل شاب في المنصورة نفسه اليوم، عقب تنفيذه الجريمة.

واوضح في تصريح لعدن تايم ان القاتل سلم نفسه حيث سيتم تحويله إلى الجهات ذات الاختصاص.

واقدم مسلح على اغتيال شاب في مدينة المنصورة بالعاصمة عدن.
وأفاد شهود عيان ان مسلح اطلق النار على الشاب/ عمار عادل، بينما كان جوار منزله في منطقة حاشد بمديرية المنصورة بعدن، حيث لقى الشاب مصرعه على الفور، فيما لاذ الجاني بالفرار.
وكان مجهولون فجروا اليوم عبوة ناسفة لدى مرور القوات السعودية في خط إنماء بمدينة المنصورة دون وقوع اي إصابات.

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