عدن الغد

الحبيب الجنيدي يلبي النداء لرفع مخلفات وأضرار الأمطار بشعب العيدروس بكريتر عدن

23 أبريل، 2020
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الحبيب الجنيدي يلبي النداء لرفع مخلفات وأضرار الأمطار بشعب العيدروس بكريتر عدن

بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت مديريات مدينة عدن الحبيبة جراء هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول الجارفة التي لم تشهدها عدن من قبل – على المدى القريب –  أعلنت السلطات في عدن بأن المدينة ( منكوبة ).
 
ووجهت النداء والاستغاثة لكل أهل الخير والإحسان وكل المنظمات الدولية والدول الداعمة إلى دعم المدينة وأهاليها الذين طالتهم الأضرار من تهديمللبيوت والممتلكات الخاصة وتشريد للأسر وخسائر في الأرواح والأموال.
 
وبهذا الصدد قام الحبيب سالم الجنيدي – مالك ومؤسس منظمة الكيان العربي للتنمية – بتلبية النداء وذلك من منطلق أخلاقي وواجب وطني وكماعهدنا منه دائماً.
 
فتكفل مشكوراً برفع مخلفات الأمطار التي طالت شعب العيدروس بكريتر وصيانة جامع العيدروس من الأضرار وإعادة فرش المسجد من جديد،وترتيب مجرى السيل في ذات المنطقة ، وقد بدأ العمل الفعلي حالاً ولازال مستمراً إلى لحظة كتابة الخبر.

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الأمطار الجنيدي الحبيب العيدروس النداء بشعب بكريتر عدن لرفع مخلفات وأضرار يلبي

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