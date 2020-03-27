المشهد اليمني

الحدث : إيقاف وزير النقل الجبواني والخنبشي قائما بأعماله

27 مارس، 2020
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المشهد اليمني

قالت صفحة قناة الحدث المهتمة بالشأن اليمني (الحدث اليمني) على فيسبوك ان رئيس الوزراء د. معين عبدالملك أوقف وزير النقل صالح الجبواني عن العمل وكلف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي بالقيام بأعمال وزير النقل إلى جانب مهامه.

والجبواني من اشهر وزراء الحكومة الشرعية الذين خاضوا معارك ضد الانتقالي إثر انقلاب الانتقالي الجنوبي بشهر أغسطس من العام المنصرم .

ويرى مراقبون أن ايقاف الجبواني يأتي ضمن تنفيذ اتفاق الرياض.

وكان مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي قد دعا إلى ضرورة تطبيق اتفاق الرياض لما له من مصلحة في الشأن اليمني .

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