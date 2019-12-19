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الحديدة..إجتماع السفينة لليوم الثاني يناقش مقترحات رئيس لجنة المراقبة

20 ديسمبر، 2019
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ناقشت جلسات اليوم الثاني من الإجتماع السابع للجان إعادة الإنتشار بالحديدة الذي عقد اليوم على متن السفينة الأممية ( Antractic dream ) في عرض البحر الأحمر ، برئاسة الجنرال الهندي أبهجيت جوها رئيس فريق المراقبين، عدد من النقاط والمقترحات التي تقدم بها الأخير .

وشملت تلك المقترحات إنشاء مركز القيادة المتقدم للجنة تنسيق إعادة الإنتشار قبيل إعادة الإنتشار بيومين، ومن مهامه الإشراف المباشر على إعادة إنتشار القوات، وتشكيل فرق التنسيق والإرتباط والتي ستنسق عملية إعادة إنتشار القوات، ووضع خارطة الطريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية والمدنيين وتمكين عبور حركة المواطنين .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد أبدى الفريق الحكومي إستعداده الكامل لفتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة مرور المواطنين .. لافتاً إلى أن المعابر مغلقة ومزروعة بالألغام من قبل المليشيات الحوثية منذ عام وحتى اللحظة .

وأوضح الفريق الحكومي خلال الإجتماع أن إعادة الإنتشار للقوات لن يتم إلا بعد البت في الملفات العالقة ومنها (السلطة والأمن المحليين وقوات خفر السواحل) وقبل الإنتقال إلى المستوى السياسي ، وهوالأمر الذي يؤكد عليه الفريق الحكومي بأنه يجب أن تناط بقوات الأمن وخفر السواحل الأساسيين غير المطعمين بالمليشيات لإعادة الإنتشار .

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