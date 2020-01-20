اليمن العربي

الحديدة.. استهداف حوثي على المشتركة تحت مراقبة نقاط ضباط الإرتباط

20 يناير، 2020
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استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة التي تقع تحت مراقبة نقاط ضباط الإرتباط للفريق المشترك التي تشرف عليها للجنة الرقابة الأممية، شرق مدينة الحديدة.

 

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن مليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة المتواجدة شرق مدينة الصالح والتي تقع تحت رقابة نقطة الإرتباط الثانية بالأسلحة المتوسطة.

 

واضاف المصدر أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة على مواقع القوات المشتركة في 22 مايو الواقعة بالقرب من مراقبة نقطة الإرتباط الخامسة في سيتي ماكس.

 

 وأشار المصدر أن قناصة الحوثيين نفذوا عمليات قنص واسعة طالت مواقع القوات المشتركة المتواجدة بالقرب من مصنع اخوان ثابت، والتي تقع تحت مراقبة نقطة الإرتباط الأولى في الخامري.

 

الجدير بالذكر أن لجنة الرقابة الأممية كانت قد نشرت خمس نقاط ارتباط نهاية شهر اكتوبر من العام الماضي، من أجل مراقبة سير تنفيذ بنود اتفاق السويد وإيقاف عملية إطلاق النار بالمدينة، وهذا الأمر الذي لم تلزم به المليشيات الحوثية منذ سريان الهدنة الأممية.

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