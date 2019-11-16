الحديدة.. افتتاح مركز غسيل كلوي في الخوخة بدعم سعودي

أفاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، علي الأهدل أنه يجري حاليًا استكمال التجهيزات لإنشاء مركز غسيل كلوي بمديرية الخوخة، لتابعة للمحافظة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن.

وقال الأهدل، اليوم السبت، في تصريح لوسائل الإعلام إن مكتب الصحة بالمحافظة استلم مؤخرا خمسة أجهزة غسيل كلوي مع كمية كبيرة من مواد الغسيل تكفي لشهور قادمة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وأكد أن افتتاح المركز في الخوخة سيسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المئات، في كافة مناطق الساحل الغربي، من مرضى الفشل الكلوي تخفيفا من تردي الخدمات الصحية بسبب الحرب الحوثية.

وثمن مدير مكتب الصحة الدعم السخي لمركز الملك سلمان خاصة في المجال الصحي، مشيرا إلى أن المركز قدم الأسبوع الماضي 12 قاطرة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية لمديريات الساحل الغربي، 50 % منها مخصصة لأربع مديريات بالحديدة هي الدريهمي والتحيتا وحيس والخوخة.