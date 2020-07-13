الحديدة.. القرى السكنية بالجبلية تتعرض لعمليات استهداف حوثية

تعرضت القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية في الجبلية، إن المليشيات قامت بقصف القرى السكنية بقذائف الآر بي جي بشكل عنيف، بالتزامن مع فتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب مزارع المواطنين.

وأضافت المصادر ان القصف والإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين لاسيما النساء والأطفال.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة انتهاكانها للهدنة الأممية بقصف القرى السكنية ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة مما تسببت بسقوط الآف المدنيين بين شهيد وجريح ونزوح جماعي للأهالي، دون تدخل من المجتمع الدولي يوضع حد لهذه الجرائم