الحديدة : القوات المشتركة تكسر هجوما حوثيا على مواقعها في مدينة الصالح

تصدت القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيات الحوثي على مواقعها شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة غربي اليمن، والحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التقدم باتجاه مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح ولكنها سرعان ما انكسرت امام يقظة وصلابة القوات.

وأضافت المصادر، أن القوات المشتركة تصدت للهجوم ببسالة وصمود أسطوري وأجبرت الحوثيين على الانسحاب بعد سقوط خسائر فادحة بالأرواح والعتاد في صفوفهم خلال المواجهات، مؤكدةَ فرار من تبقى منهم يجرون ورائهم أذيال الهزيمة والإنكسار

وكانت القوات المشتركة قد كسرت هجوم للمليشيات الحوثية شنته على مثلث البرح غرب محافظة تعز وتكبدت خلال المواجهات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.