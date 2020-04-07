اليمن العربي

الحديدة.. المشتركة تضبط شاحنة تحمل دراجات نارية وسجائر مهربة للحوثيين بالجراحي

7 أبريل، 2020
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تمكنت القوات المشتركة من ضبط شحنة تهريب تحمل دراجات نارية وسجائر في مديرية التحيتا كانت في طريقها للمليشيات الحوثية في مديرية الجراحي جنوب الحديدة.

 

وذكرت مصادر عسكرية في القوات المشتركة أن قوات اللواء الرابع عمالقة تمكنت من ضبط شاحنة تحمل على متنها 305 كرتون سجائر مهربة و 4 دراجات نارية .

 

وأضافت المصادر أنها ضبطت بحوزة المهربين مبلغ مالي يصل إلى ” ستة ملايين واربعمائة الف ريال يمني ” ، وكذلك مبلغ خمسة عشر الف ريال سعودي، كما قامت بضبط عملية تهريب اخرى تحمل 9 دراجات نارية .

 

وأشارت المصادر إلى أن شحنة السجائر المهربة والدراجات النارية كانت في طريقها لمليشيات الحوثي في مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة .

 

الجدير بالذكر أن القوات المشتركة قد احبطت عمليات تهريب سابقة في مناطق عدة من الساحل الغربي وفي المياه الإقليمية كانت في طريقها للمليشيات الحوثية

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الحديدة المشتركة بالجراحي تحمل تضبط دراجات شاحنة للحوثيين مهربة نارية وسجائر

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