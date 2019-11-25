الحديدة.. المليشيا تقصف شرق الدريهمي وتحشد بأطرافها الجنوبية

واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، واستهدفت مواقع القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف.

وأضافت المصادر، عن رصد حشود للمليشيات في الأطراف الجنوبية للمديرية وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة.

يذكر أن مليشيات الحوثي تقوم بعمليات إستهداف وقصف واسعة على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.