عدن 24

الحديدة اليمنية.. إصابة امرأة برصاص قناص حوثي في حيس

16 يناير، 2020
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عدن24 ـ الحديدة
أصيبت امرأة برصاص قناصة مليشيات الحوثي في قرية الشعينة بمنطقة السبعة التابعة لمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة اليمنية.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين بشكل مباشر، وأصابت مواطنة تدعى نادية ناجي قاسم قادري وتبلغ من العمر 25 عاماً، إصابة بليغة في منطقة البطن، وذلك أثناء تواجدها في منزلها.
وأضافت المصادر، أن الأهالي من أبناء المنطقة قاموا بإسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني بالخوخة لتلقي الإسعافات الأولية، ليتم تحويلها نقلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا لاستكمال تلقي العلاج.
وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء بالاستهداف المباشر على الأحياء السكنية، مخلفة مئات الشهداء وآلاف الجرحى من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال جنوب الحديدة.

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إصابة الحديدة اليمنية امرأة برصاص حوثي حيس في قناص

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