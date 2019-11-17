”الحديدة“ تستعر.. هجوم حوثي واسع ومعارك شرسة وخسائر كبيرة





اندلعت معارك عنيفة، اليوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، بعد هجوم واسع شنته مليشا الحوثي الانقلابية على مواقع القوات المشتركة.

وذكرت ألوية العمالقة العاملة في قوام القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، أن “الحوثيين شنوا هجوما واسعا من جهات عدة على مواقع للقوات المشتركة جنوب مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة”.

وأضافت أن “اشتباكات عنيفة خاضتها القوات المشتركة مع الحوثيين بمختلف الأسلحة، وتم التصدي لهجوم الحوثيين، وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين فضلا عن تكبيدهم خسائر في المعدات”.

وأشارت قوات العمالقة إلى “استهداف الحوثيين مواقع عسكرية غرب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)، بقذائف هاون عياري 120 و82 ملم، وأسلحة ثقيلة عيار 23 ملم وأخرى متوسطة”.

وكان الجيش الوطني أعلن، أمس السبت، مقتل 7 من الحوثيين خلال إحباط محاولة تسلل لعناصرهم في منطقة الفازة غرب مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

ومنذ إعلان الأمم المتحدة، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة بمحافظة الحديدة، تتبادل الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، الاتهامات بقصف ومهاجمة مواقع الآخر، وخاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت، الشهر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني ومليشيا الحوثي ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها مليشيا الحوثي أواخر عام 2014.