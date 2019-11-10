الحديدة.. جوها يدين الخروقات ويدعو إلى الالتزام بوقف النار

دان رئيس الفريق الأممي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال أباهيجيت جوها، الثلاثاء، خروقات وقف إطلاق النار في المناطق المتفق عليها.

ودعا جوها في بيان، جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، على النحو المتفق عليه في اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وأضاف: “نحن نُدين أية خروقاتٍ تحدث في المناطق المُتفق عليها في اتفاق الحديدة، سواء أكانت تلك الخروقات في الجو أو في البحر أو برا”.

وأشار جوها إلى أنه “كان للحوادث الأخيرة تأثير سلبي على سكان محافظة الحديدة”، مؤكدا على أنه “يجب الامتناع عن القيام بذلك بأي ثمن”.

وحث رئيس لجنة إعادة تنسيق الانتشار، الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس، وتجنب أي تصعيدٍ للوضع ومواصلة دعم الجهود المستمرة للحفاظ على وقفِ إطلاق النار في الحديدة.

ودعا جميع الأطراف إلى دعم مهام المراقبة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الحُديدة وتوفير حرية التنقل الضرورية لموظفي البعثة للقيام بذلك.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت مقتل عدد من المدنيين جراء انفجار ألغام زرعها الحوثيون في الطرق العامة، فضلاً عن قصف عشوائي شنته في مختلف المناطق، بما في ذلك استهداف نقاط المراقبة الأممية.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، في وقت سابق، إن القوات المشتركة أبلغت رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى الميليشيات وعبر الأمم المتحدة، “بأن هذه هي الفرصة الأخيرة الممنوحة لميليشيات الحوثي وللأمم المتحدة.. بأن تلتزم بتنفيذ (اتفاق السويد) والتهدئة.. ما لم يحدث ذلك فإن فوهات بنادقنا ستكون في وجوههم”.

ورصدت القوات المشتركة عشرات الخروقات الحوثية منذ تثبيت نقاط مراقبة وقف إطلاق النار بإشراف رئيس البعثة الأممية.