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الحديدة : دور استلام وتسليم بين مدير عام ميناء الصليف السلف والخلف

2 مايو، 2020
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الحديدة : دور استلام وتسليم بين مدير عام ميناء الصليف السلف والخلف

جرى أمس بميناء الصليف بمحافظة الحديدة دور إستلام وتسليم بين مدير عام الميناء السلف أفندي خير الله ومدير عام الميناء الخلف أحمد محمد عطا.
وخلال عملية الإستلام والتسليم ثمن رئيس اللجنة المكلفة – مدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية مطهر العمدي بجهود كوادر الميناء لتطوير مستوى الأداء بالرغم من التحديات والأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة.
وأكد أن قيادة المؤسسة ستظل عونا لقيادة الميناء الجديدة بما يسهم في تحسين مستوى الأداء ومعالجة الصعوبات التي تواجهها.
متمنيا لمدير عام الميناء الجديد النجاح في مهامه.
فيما أشاد أحمد عطا بالجهود الكبيرة التي بذلها أفندي خير الله خلال إدارته للميناء وحرصه على تحسين مستوى الأداء بمختلف مرافق ومنشآت الميناء .
وأكد الحرص على مواصلة الجهود للإرتقاء بمستوى الأداء بالميناء وبما يتواكب مع طبيعة المرحلة الراهنة.
حضر دور الإستلام والتسليم أعضاء اللجنة المكلفة والمكونة من مدراء القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أكرم رمضاني وشؤون الموظفين عبدالله عبادي
والحسابات عادل فقير ونائب مدير المراجعة ناصر أيوب والخدمات والتجهيزات محمد العليي والأرصفة والساحات وليد الوافي ونائب مدير عام ميناء الصليف القبطان غمدان محرم وعدد من موظفي الميناء.
* من أحمد كنفاني

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استلام الحديدة السلف الصليف بين دور عام مدير ميناء والخلف وتسليم

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