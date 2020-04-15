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الحديدة : فتح مظاريف مناقصة إعلان للتعبير عن الإهتمام للخدمات الإستشارية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر

15 أبريل، 2020
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الحديدة : فتح مظاريف مناقصة إعلان للتعبير عن الإهتمام للخدمات الإستشارية بمؤسسة موانئ البحر الأحمر

جرى اليوم بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالمبني الرئيسي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في ميناء الحديدة فتح مظاريف مناقصة إعلان التعبير عن الإهتمام للخدمات الإستشارية لإعداد اللوائح التنظيمية والمؤسسية بتمويل ذاتي من المؤسسة.
وأقرت لجنة فتح مظاريف المناقصة المشكلة من مدير عام المشتريات والمخازن المهندس فهد الجبوبي ومدير الحسابات عادل فقير وسكرتير مدير عام المشتريات والمخازن ياسر الوصابي إحالة المظاريف المقدمة للجنة التحليل لدارسة وتقييم العرضين اللتين تقدمتا بهما شركتين استشاريتين وفق الشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصة وفقا للأسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والدليل الإرشادي الخاص بها .
وإختيار أفضلها والتي ستسند لها إعداد لائحة تنظيمية جديدة تنسجم مع طبيعة نشاط المؤسسة خلال هذه المرحلة والمرحلة المستقبلية والقيام بعملية توصيف للوظائف مع الأخذ بعين الإعتبار التجارب الناجحة للموانئ البحرية في المنطقة العربية.
* من أحمد كنفاني

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