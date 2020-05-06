الحديدة.. كسر زحف حوثي في #الدريهمي



عدن24- الحديدةتمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته الميليشيا الحوثية، على مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غربي اليمن، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي، أن الميليشيا الحوثية نفذت هجوماً على المواقع الشرقية للقوات المشتركة إلا أن يقظة وصلابة القوات حالت دون إحراز أي تقدم للحوثيين.

وأكدت المصادر «كسر الزحف وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».وكان التحالف العربي، قد أعلن فجر أمس، أنّ الميليشيات خرقت وقف إطلاق النار خلال الــ24 ساعة الماضية 83 مرة.

وقال التحالف في بيانٍ، إنّ ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت 2399 خرقاً لوقف إطلاق النار منذ إعلانه، مضيفاً أن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية باستخدام أسلحة وصواريخ باليستية، مؤكداً أنه يُطبّق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع احتفاظه بحق الرد والدفاع عن النفس.

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