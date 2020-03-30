المشهد العربي

الحديدة.. مقبرة الحوثيين

30 مارس، 2020
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حرمت القوات المشتركة، مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، من تحقيق أي نجاح في هجماتها المتعاقبة، على مواقع القوات أو القرى السكنية، في محافظة الحديدة.

وأجبرت القوات المشتركة المليشيات الإرهابية، على الانسحاب والهروب مع كل محاولة تسلل، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي الحديدة، كشفت مصادر طبية عن استقبال المستشفيات، في يوم الأحد الماضي (22 مارس)، ما لا يقل عن 18 جثة من قتلى الحوثيين بالإضافة إلى 28 جريح أخرين.

كما تلقت المليشيات الحوثية ضربة موجعة، يوم الأربعاء الماضي (25 مارس)، خلال اشتباكات مع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وكشفت المصادر الميدانية، أن الخسائر الحوثية وقعت خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته المليشيات على مواقعها بالقرب من المنطقة كيلوا.

بعدها بثلاثة أيام، وتحديدا يوم السبت (28 مارس)، أخمدت  القوات المشتركة في شارع صنعاء، مصادر إطلاق نيران المليشيات بعد أن قصفت المليشيات الحوثية الإجرامية، المباني والأحياء السكنية المحررة.

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