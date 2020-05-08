عدن الغد

الحديدة: مليشيات الحوثي تسهدف مجمع أخوان ثابت الصناعي والقوات المشتركة ترد

8 مايو، 2020
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الحديدة: مليشيات الحوثي تسهدف مجمع أخوان ثابت الصناعي والقوات المشتركة ترد

 
استهدفت مليشيات اليوم، مجمع أخوان ثابت الصناعي في مدينة الحديدة، بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة المختلفة .
مصادر عسكرية قالت لصحيفة ( عدن الغد) بأن عناصر المليشيات افرهابية أطلقت نيران اسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبأسلحة معدلات البيكا صوب مجمع أخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة .
وأضافت المصادر أن وحدات مرابطة من القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية بالأسلحة المناسبة وأخمدتها في الحال .
وفي السیاق نفسه، استھدفت الملیشیات الحوثیة شرق مدینة الصالح بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عیار 7.12 وبالأسلحة القناصة خلال ساعات متفرقة من النھار وحتى ساعات المساء من یومنا ھذا.
وتتواصل الخروقات الحوثیة للھدنة الأممیة في إطار تصعیدھا العسكري في مناطق متفرقة من محافظة الحدیدث، ضاربة بالإتفاقیات الدولیة الموقعة عرض الحائط، في ظل صمت أممي مطبق.

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