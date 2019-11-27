الحديدة.. مليشيا الحوثي تدفع تعزيزات كبيرة في الدريهمي وتجدد القصف

في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من انتهاكاتها في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

دفعت المليشيات الحوثية بتعزيزات جديدة إلى تخوم مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، الثلاثاء، غداة رصد تجمعات كبيرة في المنطقة ذاتها، وعاودت القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، دفعت بتعزيزات كبيرة إلى تخوم المديرية، حيث رصدت حشوداً وتجمعات لمسلحي المليشيات في الأطراف الشمالية الشرقية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دفعت بهم على شكل مجاميع متفرقة.

وعاودت المليشيات قصف مناطق شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية وأطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة.

وفي السياق، أفادت المصادر أن المليشيات استهدفت جنوب الدريهمي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف عصر الثلاثاء.