نيوز يمن

الحديدة.. مليشيا الحوثي تدفع تعزيزات كبيرة في الدريهمي وتجدد القصف

نيوز يمن نيوز يمن منذ 3 دقائق
1 أقل من دقيقة

في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من انتهاكاتها في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

 دفعت المليشيات الحوثية بتعزيزات جديدة إلى تخوم مديرية الدريهمي في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، الثلاثاء، غداة رصد تجمعات كبيرة في المنطقة ذاتها، وعاودت القصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

 وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، دفعت بتعزيزات كبيرة إلى تخوم المديرية، حيث رصدت حشوداً وتجمعات لمسلحي المليشيات في الأطراف الشمالية الشرقية مدججين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، دفعت بهم على شكل مجاميع متفرقة. 

 وعاودت المليشيات قصف مناطق شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية وأطلقت عشرات القذائف من مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 صوب مواقع القوات المشتركة. 

 وفي السياق، أفادت المصادر أن المليشيات استهدفت جنوب الدريهمي بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وعنيف عصر الثلاثاء.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
الحديدة الحوثي الدريهمي القصف تدفع تعزيزات في كبيرة مليشيا وتجدد
نيوز يمن

نيوز يمن

مقالات ذات صلة

Photo of كواليس- “لم يبلغ بر الأمان”.. تحركات تتربص باتفاق الرياض

كواليس- “لم يبلغ بر الأمان”.. تحركات تتربص باتفاق الرياض

منذ 5 دقائق
Photo of الحوثي والمنظمات الدولية… العشق الممنوع!

الحوثي والمنظمات الدولية… العشق الممنوع!

منذ 52 دقيقة
Photo of الجنرال المحاصَر في الحديدة يتضامن مع الحوثيين بوصفهم “الشعب اليمني” (بيان)

الجنرال المحاصَر في الحديدة يتضامن مع الحوثيين بوصفهم “الشعب اليمني” (بيان)

منذ ساعتين
Photo of عمان: هناك رغبة لدى السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق

عمان: هناك رغبة لدى السعودية والحوثيين للتوصل إلى اتفاق

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق