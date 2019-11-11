الحديدة .. وفاة أكثر من 50 حالة جراء إصابتها بحمى الضنك

قالت مصادر طبية إن أكثر من 50 مواطن توفو خلال أقل من شهر في محافظة الحديدة غربي اليمن جراء اصابتهم بحمى الضنك.

وكشف تقرير صادر عن مكتب الصحة في مديرية الجراحي، أن أكثر من 53 مواطن توفو خلال ثلاثة أسابيع فقط من شهري أكتوبر ونوفمبر الجاري، جراء تفشي حمى الضنك والملاريا في المديرية الخاضعة للحوثيين والقريبة من خطوط القتال جنوب الحديدة.

وبحسب التقرير فقد تجاوز عدد المصابين بحمى الضنك خلال المدة ذاتها 2122 شخص، فيما أصيب 2961 بالملاريا.

وناشد مكتب الصحة بمديرية الجراحي المنظمات الدولية إلى مساعدة السكان، وانقاذهم من الكارثة الصحية التي تجتاح المنطقة.

وعلى صعيد متصل كشفت السلطات الصحية في محافظة تعز عن عودة تفشي فيروس حمى الضنك، واتساع رقعة انتشاره وسط المدينة وفي عدد من المديريات وفي ريفها.

وقال مصدر طبي في جهاز الترصد الوبائي بمكتب الصحة لـ”الموقع بوست” إنّ فيروس حمى الضنك انتشر مؤخرا بشكل مخيف جدا وسط مدينة تعز، وخصوصا الثلاث المديريات (القاهرة والمظفر وصالة)، لافتاً إلى أن هناك انتشارا أيضاً للمرض في مديريات ريف محافظة تعز، بعد أن كان انتشار الفيروس محصورا خلال السنوات الماضية في مناطق محددة داخل مدينة تعز.

وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ نحو خمس سنوات إلى تفشى الأوبئة والأمراض جراء توقف المؤسسات الخدمية عن القيام بدورها.