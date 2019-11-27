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الحديدة.. وفاة “خمسيني” حزناً بعد ساعتين من دفن زوجته

نيوز يمن نيوز يمن منذ 28 دقيقة
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@ الحديدة، نيوزيمن:
الحديدة

2019-11-27 09:29:44

توفي رجل في العقد الخامس من عمره، بمحافظة الحديدة غربي اليمن، “كمداً” على رفيقة عمره (زوجته) بعد وقت قصير على مواراتها الثرى، وفق شهود عيان.

وقال الشهود، إن الزوج ظل في حالة “حزن شديد” والدموع لا تفارق عينيه عقب ساعتين ونصف من دفن زوجته التي وافتها المنية في مدينة باجل بمحافظة الحديدة جراء إصابتها بـ”حمى شديدة”، يشتبه في أنها “حمى الضنك”.

وذكروا أن الزوج ظل ملازماً للصمت أثناء مراسم العزاء ولم تفلح جهودهم في إخراجه من حالة الحزن.

وأضافوا “إن المعزين فوجئوا بسقوط الزوج من الإعياء ولم تمض بضع دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يكن انقضى على دفن زوجته أكثر من ساعتين ليسارع أبناء المنطقة والأقارب إلى استعادة مشهد الجنازة، حيث دفن إلى جوار زوجته”.

ووصف الشهود الحادثة بأنها “مثال نادر للوفاء” لم يعد يسمع به أحد، حسب تعبيرهم.

وسجلت محافظة الحديدة 60 حالة وفاة وإصابة أكثر من 7 آلاف جراء الملاريا وحمى الضنك خلال أقل من شهر، وفق مصادر طبية.

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الحديدة بعد حزنا خمسيني دفن زوجته ساعتين من وفاة
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