الحديدة.. 45 اعتداء حوثيا على المدنيين خلال ساعات

ارتكبت مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، 45 خرقا جديدا تمثل اعتداءات على المدنيين خلال الساعات الماضية في الحديدة.

شملت الخروقات، التي رصدتها القوات المشتركة في الساحل الغربي، عمليات قصف واستهداف للأحياء والقرى السكنية في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد مصدر ميداني في القوات المشتركة أن القرى السكنية في الجبلية نالت النصيب الأكبر من الخروقات الحوثية، حيث بلغ عددها 18 خرقا تنوعت بقصف بقذائف الهاون، والآر بي جي، والأسلحة الرشاشة.

وأوضح المصدر أن الأحياء السكنية في مدينة حيس تأتي بالمرتبة الثانية في قائمة تعداد الخروقات الذي وصل إلى 14 خرقا، حيث أمطرت المليشيا الإرهابية المنازل بقذائف الهاون وبسلاح م. ط 23 وعيار الدشكا و14,5 و12,7.

وأضاف المصدر أن خروقات المليشيا في منطقتي الطور والفازة بلغت 7 خروقات، بينما بلغ عدد الخروقات الحوثية في التحيتا 4 باستهداف الأحياء السكنية بالأسلحة الرشاشة والقناصة.

وأوضح المصدر أن أقل حصيلة خروقات حوثية سجلت هي خرقان، الأول في مدينة الحديدة بسلاح 14,5 والثاني في مديرية الدريهمي بقذائف هاون سقطت على القرى السكنية.

وقد رصدت القوات المشتركة أمس 79 خرقا للمليشيات الحوثية، رغم إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الشامل لتوحيد الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا.