اليمن العربي

الحذيفي: المهمّشون يواجهون عملية تطهير عرقي على يد مليشيا الحوثي

14 سبتمبر، 2020
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قال رئيس الاتحاد الوطني للمهمّشين نعمان الحذيفي، إنّ “المهمّشين ذوي البشرة السوداء من اليمنيين واللاجئين الأفارقة يواجهون اليوم عملية تطهير عرقي من قبل الميليشيات الحوثية التي زجّت مؤخراً بالمئات منهم إلى جبهات القتال“.

 

ودعا الحذيفي في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحمايتهم من التصفية العرقية التي يتعرضون لها، كواجب أخلاقي وحق إنساني وأممي أكدت عليه التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية.

 

ولفت إلى أنّ الجماعة تعرضت لخسائر بشرية هائلة في الآونة الأخيرة بجبهات مختلفة، وللتخفيف من فاتورة خسائرها لجأت لذوي البشرة السوداء بمناطق سيطرتها وإرغامهم على القتال معها مستغلة حالتهم المعيشية الصعبة.

 

وفي تقرير حديث، كشفت المنسقية الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن عن ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة المحتجزين في ظروف غير ملائمة لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء.

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