الحراك الثوري (تصحيح المسار) يعيد هيكلة المجلس في عدن “أسماء”
بعد النجاح الكبير الذي حققه المجلس الأعلى للحراك الثوري (لتصحيح المسار) في اجتماعه الموسع لإعادة هيكلة مجلس العاصمة عدن فإنه يعلن عن قيادة المجلس في المديريات على النحو التالي :
1/ مديرية كريتر ______
– الأستاذ محمد عبدالسلام باكثير. رئيسا
– تيمور عبدالناصر نائباأول
-اكرم عبدالكريم نائبا ثان
– وضاح محمد القعشمي رئيسا للمكتب تنفيذي
– مروه علي جازم رئيسا لدائرة المرأه والطفل
-علي محمد علي شهاب رئيسا للدائرة القانونية
– احمد الناصري امينا للسر
– حسام رياض محمد رئيسا للدائرة الثقافية .
-حازم الجعولي رئيسا للدائرة المالية.
-حنان فضل الأميري رئيسا للدائرة الإعلامية .
-ايمن مشهور عيدروس رئيسا للدائرة السياسية .
– علاء خالد الجفري رئيسا للدائرة الرياضية.
على أن يتم استكمال تعبئة الشواغر لهئية الرئاسة لاحقا ..
2/ مديرية التواهي :__’_____ وضاح محمد حمود الشعبي. رئيسا
_ فهمي ابو ربيع نائبا
_ احمدالشيخ امينا للسر
_ خالدسالم احمد حسن رئيسا للدائرة التنظيمية .
_ عبد القادر حسن رئيسا للدائرة السياسية _محمداسماعيل _ رئيسا للمكتب التنفيذي .
_ حمود محمد حمود رئيسا لدائرة العلاقات العامة. _ ايمان قائد احمد عزب رئيسا لدائرة المرأة والطفل. احمد محمد احمد رئيسا لدائرة الشباب والرياضة _معاذخالد رئيسا لدائرة المقاومة وشؤون الجرحى.
3/مديرية المعلا —————–_ احمد صالح جراد. رئيسا
_ عبد الرزاق نور يسر. نائبا أول
-علاء محمد مسرور مبروك نائبا ثان.
_ صالح احمد عبد القادر امينا للسر .
_ صفوان احمد عبدالله رئيسا للدائرة التنظيمية .
-نجاة محمد سالم رئيسا للدائرة المالية -منى عبدالرزاق محمود رئيسا لدائرة العلاقات العامة
_مروة احمد محمد باصلعة رئيسا لدائرة التخطيط والتنمية.
-منى جامع .. رئيسا لدائرة المرأة والطفل. -محمود عبدالرزاق محمود..رئيسا للدائرة الإعلامية
-مروة منير محمد..رئيسا للدائرة الثقافية
# على أن يستكمل بقية هئيات الرئاسة .
4/ مديرية خور مكسر :_______ ذويزن صالح يحي سعيد. رئيسا
_ د/ رفيق الدويل. امينا للسر _ ماجد عمر. نائبا أول
_ خالد القدح النخعي نائبا ثان
_ الاستاذ انيس كودح رئيسا للدائرة التنظيمية .
_ خالد الخضر الجعدنى رئيسا للمكتب التنفيذي.
_ فضل الشرفي رئيسا للدائرة المالية
-حسن العاطفي رئيسا لدائرة التخطيط والتنمية .
_ محمد عبد القادر الحضرمي رئيسا للدائرة الاعلامية .
_ سامح الميسري رئيسا لدائرة الأمن والدفاع
_ الاستاذ محمد البريجي رئيسا لدائرة العلاقات العامة _ الخضر ابو رحمه رئيسا لدائرة الشهداء والجرحى. _وهيب احمد اللحجي رئيسا للدائرة المالية.
_ د/ سالم النخعي رئيسا لدائرة الخدمات الطبية. _ صابر الديانى رئيسا لدائرة الثقافة. _ المحامي / صالح ديان رئيسا للدائرة القانونية والحقوق والحريات .
5/ مديرية دار سعد :________ العقيد عبدالله سعيد رئيسا _ الدكتور نبيل فرج نائبا
_ الشيخ شيخ السالمي رئيسا لدائرة المقاومة. _ علي عدنان سالم مريده رئيسا لدائرة الامن والدفاع
_ هلال سعيد محمد سعيد رئيسا لدائرة العلاقات العامة.
_ محمد العقرب. رئيسا لدائرة الشباب والرياضة. _ عفاف.محمد سعيد سالم رئيسا لدائرة المراة والطفل
_ نجلاء عقربي رئيسا لدائرة الحقوق والحريات. _ حمزه نعمان علي رئيسا لدائرة الرصد والمعلومات. _ اميمة محمد عبادي رئيسا للدائرة الثقافية. _ ابتسام محمد احمد علي رئيسا لدائرة الحشد .
# على أن تستكمل بقية الشواغر لاحقآ.
6/ مديرية (حراكية) الممداره :_______
_ الشيخ حسن ناصر سالم السقاف رئيسا
_ الاستاذ احمد صالح عبيد نائبا أول .
_ علاء شيخ عبدالله سالم / نائب ثان. _ محمد عبدالله محسن العلوي. رئيسا للمكتب التنفيذي _ عبدالله محمد عبد الحميد رئيسا للدائرة التنظيمية. _ عزب ياسين سالم محمد رئيسا للدائرة السياسية. _ الاستاذ توفيق عبدالله محسن القاضي _ رئيسا لدائرة العلاقات العامة. _ رجاء عوض عثمان احمد رئيسا لدائرة التخطيط والمعلومات . _ الشيخ / احمد محمد علي رئيسا لدائرة الأمن والدفاع. _ محمد عيدروس طاهر رئيسا لدائرة الشهداء والجرحى. _ الكابتن شائع شائف حسن رئيسا لدائرة الشباب والرياضة
_ مروة حسن ناصر سالم رئيسا لدائرة المراة والطفل
_ منى بخيت رئيسا لدائرة منظمات المجتمع المدني والإغاثة .
_ مرفت مثنى صالح عبدالله رئيسا لدائرة الخدمات الصحية.
_ عبدالله صالح احمد الكثيري رئيسا للدائره المالية .
_ ابو بكر عبدالله الحاج رئيسا لدائرة الرصد والمعلومات.
7/مديرية المنصورة :-_____- حسن محمد عمر رئيسا
– علي محمد عبد القوي الحاصل نائبا.
– لمياء حريز بن صالح رئيسا لدائرة المراة والطفل.
– صالح عبدالله عبد القوي. امينا للسر .
#على أن تستكمل بقية الهئيات. بوقت لاحق
8/مديرية البريقه :-_ عبده صالح فضل البركاني. رئيسا.
_سند حسن العبد نائبا
_ سالم عوض العولقي. امينا للسر
_ الاستاذ احمد علي الصبيحي رئيسا للمكتب التنفيذي.
_ منصر مهدي السيد رئيسا لدائرة العلاقات العامة. _ مهدي علي رئيسا للدائرة السياسية. # على أن تستكمل بقية الهئيات لاحقآ
9/ مديرية الشيخ عثمان:________ ناصر قائد عبده رئيسا _ علي غالب امينا للسر _ علي صالح احمد رئيسا لدائرة الدفاع والأمن .
_ محمدصالح السقاف رئيسا لدائرة الشهداء والجرحى
_ باسل علي محمد رئيسا للدائرة الإعلامية. _ سامي عبدالله علي رئيسا لدائرة التخطيط والمعلومات
_ مجاهد هائل سيف رئيسا لدائرة الشباب والرياضة. _جمال احمد قاسم رئيسا لدائرة الحقوق والحريات. _ رائد هائل رئيسا للدائرة المالية.
_ سند ردمان رئيسا لمركز المديرية .
على الأخوه رؤساء المديريات اختيار الأعضاء من ذي الكفاءة لتعبئة شواغر المحافظة بتزكية من قبل رئاسة المديرية في اجتماع هيئة الرئاسة القادم .
بالتوفيق للجميع …
ينشر وتعمم التكليفات في الموقع الرسمي للمجلس بعد المصادقة من قبل رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري د/ عيدروس محسن اليهري ..
رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للحراك الثوري الأستاذ علي يسلم بارويس .
رئيسة المجلس الأعلى للحراك الثوري العاصمه عدن الأستاذة/ ليلى محسن الكثيري ..