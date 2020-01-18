الحراك الجنوبي المشارك يستعرض بنود اتفاق الرياض وآلياته

عقد صباح اليوم السبت مكون الحراك الجنوبي السلمي المشارك في العملية السياسية بمقره في عدن العاصمة وبرعاية ياسين مكاوي رئيس المكون لقاءً ترأسه محمد هاشم الوطني .

وخلال اللقاء تم استعراض بنود اتفاق الرياض والياته والصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق مبديين ثقتهم بقدرة القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وفي ظل رعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية من تجاوز وتذليل الصعاب وصولاً إلى تنفيذ الاتفاق بما يحقق لعدن والجنوب السلم والامن الاجتماعي وأكد اللقاء على ضرورة أن يكون محافظ عدن ومدير أمنها من أهلها وان يتم إزالة كل العوائق في سبيل إخلاء مدينة عدن من المعسكرات والسلاح .

كما دعا اللقاء إلى توحيد الصف في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني واستعادة الدولة .

وناقش اللقاء التنظيمي عدة قضايا تنظيمه اقر فيها تشكيل عدد من فرق العمل لاستكمال مشروع الخطة التنظيمية للعام ٢٠٢٠م .

كما أكد اللقاء على النهوض بمعاني ومنهاج التسامح والتصالح واكدوا أهمية تواصل اللقاءات والتفاهمات بين قوى الحراك الجنوبي المختلفة وكافة القوى السياسية الجنوبية في الداخل والخارج والتي كان آخرها لقاء بروكسل مشددين على الاستمرار في هذا الطريق من أجل إنجاح عقد الحوار الجنوبي الشامل للوصول إلى توافق جنوبي يقودنا إلى تحقيق الإرادة الشعبية ويعزز فرص حل القضية الجنوبية كما ينشدها شعبنا .

ثمن المشاركون الدور الكبير للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في استعادة الدولة والشرعية الدستورية الممثلة بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .