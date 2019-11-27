اليمن العربي

الحربي: التحالف العربي يجدد تمسكه بالسلام كخيار إستراتيجي في اليمن

اليمن العربي اليمن العربي منذ 12 دقيقة
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اعتبر الكاتب الصحفي، جمال الحربي، إعلان التحالف العربي إطلاق سراح 200 أسير من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وتسيير رحلات الى مطار صنعاء، تأكيد على تمسك التحالف العربي بقيادة السعودية تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي في اليمن .

 

وقال في تغريدة له بتويتر، أن هذا الأمر يؤكد رغبته في إنهاء الحرب التي اشعلتها الميليشيات الحوثية .. لافتاً إلى أن التحالف العربي يمد يده مرة أخرى من خلال مبادرة أحادية لإطلاق ٢٠٠ أسير حرب حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من مطار صنعاء.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إنه“انطلاقًا من حرص قيادة التحالف على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق (ستوكهولم) بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى، فقد قررت قيادة قوات التحالف بمبادرة منها إطلاق سراح 200 أسير من أسرى الميليشيات الحوثية“.

 

وتابع، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية:“إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من العاصمة صنعاء إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم“.

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