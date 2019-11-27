المشهد العربي

الحربي: التحالف متمسك بالسلام في اليمن

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 37 دقيقة
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قال الإعلامي بفضائية سكاي نيوز عربية جمال الحربي، اليوم، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية جدد تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي في اليمن ويؤكد رغبته في إنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “جدد التحالف العربي بقيادة السعودية تمسكه بالسلام كخيار استراتيجي في اليمن ويؤكد رغبته في إنهاء الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، واليوم يمد التحالف يده مرة أخرى من خلال مبادرة أحادية لإطلاق ٢٠٠ أسير حرب حوثي وتسيير رحلات جوية لنقل المرضى من مطار صنعاء”.

وكشف التحالف عن تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء إلى عدة دول أخرى لتلقى العلاج.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إنّ التحالف حرص على مواصلة دعم جهود حل الأزمة في اليمن والدفع باتفاق “ستوكهولم” بما في ذلك الاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى.

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المشهد العربي

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