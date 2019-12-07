الحرية حمدونة يعود من استاد المستقبل بنقطة التعادل في بطولة المريسي

أبابيل نت – في قمة مواجهات الجولة الثانية من بطولة المريسي ، تعادل المستقبل مع ضيفه الحرية بهدفين لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب المستقبل مشرعة . بهذه النتيجة يرتفع رصيد المستقبل إلى 4 نقاط محتلًا المركز الأول في المجموعة وبينما حل الحرية ثانيا برصيد 4 نقاط.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وكان هناك ضغط متواصل في بداية المباراة على أصحاب الأرض من الضيف الحرية وتألق الحارس عبدالله أبين حارس نادي المستقبل من تصدي بعض الكرات الخطيرة الا ان لاعبي المستقبل تداركوا الموقف وعادوا لأجواء المباراة وكان شوط أول عادل لكلا الطرفين من ناحية الأداء والنتيجة.

افتتح القناص ربعي عامر باب التهديف في المباراة في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني ، فيما جاء اللاعب رامي أبين المحترف في صفوف نادي المستقبل الهدف الثاني لمصلحة أصحاب الأرض من كورنر حيث حولها برأسه الذهبي لتسكن في الشباك في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني.

وفي منتصف الشوط الثاني احتسب الحكم عساف قايد ركلة جزاء لمصلحة الحرية حمدونة جاء على إثرها الهدف الاول عن طريق اللاعب عبسي قائد فريق الحرية في ضل غياب اسطورتهم الكابتن عبيد العمري، بعدها بدقائق جاء الهدف الثاني لمصلحة الحرية حمدونة ولكن سرعان ما ألغى الحكم الهدف بحجة احتكاك احد المهاجمين مع حارس مرمى فريق المستقبل وبعدها بثلاث دقائق جاء الهدف الثاني لمصلحة الحرية حمدونة بعد دربكة في منطقة الجزاء عن طريق اللاعب عبسي.

شوط ثاني بامتياز ولكن!

دخل المستقبل المباراة بنزعة هجومية كبيرة سعيًا لاحراز هدف مبكر، وبالفعل كان له ما أراد في الدقيقة الثالثة عن طريق المهاجم ربعي عامر، والذي نجح في الهروب من كماشة الدفاع والاستفادة من تمريرة ماهر السحرية لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك على يسار حارس الحرية.

في الدقائق العشر الاخيرة، سيطر المستقبل على مجريات اللعب، فسدد محمد الجلال كرة قوية تصدى لها الحارس منير، قبل أن يلعب المهاجم ماهر كرة ساقطة رائعة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة.

استمرت سيطرة المستقبل واستحواذه على الكرة معظم الوقت، بينما لعب الضيوف بخط دفاع متقدم، معتمدين على الضغط في وسط الملعب والانطلاقات السريعة.

في استمرار لمسلسل فرص الفريق المستقبل، سدد كلًا من ماهر و رامي كرتين جديدتين أمسك بهما الحارس منير .