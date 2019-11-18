الحريري يطلع على مشروع مياه مرفد

اطلع الاستاذ صلاح محسن الحريري مدير عام مديرية الحصين صباح اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2019 على مشروع مياه الشرب منطقة مرفد مديرية الحصين وبرفقته الاستاذ غازي سيف مدير مياه الريف.

وأشاد الحريري بالمبادرة الأهلية التي قام بها أهالي مرفد وقيادة الانتقالي في العطرية والمنادي بالإسهام بحفر بئر مياه بعمق 450 متر صالحه للشرب , وأكد إن هذه البئر تحل إشكالية كبيرة لسكان منطقة مرفد الذي يعانوا من الكساح وتسوس الاسنان بسبب وجود ماده الفلورايد بكمية كبيرة في مياه المنطقة.

من جانبه غازي سيف مدير مياه الريف أكد على أنه سيبذل جهود كبيرة لتوفير مضخة بالطاقة الشمسية وشبكة مياه للمنطقة عبر المنظمات الداعمة في مجال المياه.

يذكر إن معظم أهالي منطقة مرفد في مديرية الحصين تعرضوا لتسوس الأسنان وكساح في العظام وخاصة عند الأطفال بسبب النسبة العالية لمادة الفلورايد بالمياه.

هذا وقام الحريري بزيارة إلى الوحدة الصحية في منطقة مرفد وتفقد سير العمل فيها, مشيداً بانضباط موظفي الوحدة واستمع إلى احتياجات ومتطلبات الوحدة, وفي الوقت نفسه وجه مدير عام الصحة بالمديرية بسرعة توفير الأدوية التي تحتاجها الوحدة بصورة عاجلة

وخلال هذه الزيارة اطلع مدير عام الحصين على سير عملية التعليم في مدرسة الفقيد أحمد صالح مشيداً بدور الأساتذة وما يبذلونه من جهود في عملية التعليم وحثهم على بذل المزيد من الجهود.

رافق الزيارة العميد علي قايد حيمد عضو القيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة الضالع ورئيس المركز الانتقالي بالمنطقة محفوظ العامري.

من نجيب العلي