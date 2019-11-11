كريتر سكاي

الحزام الأمني بالخضراء يلقي القبض على لص سطى على منزلين

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ دقيقتين
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(كريتر سكاي)خاص:

ألقت قوات الحزام الأمني، اليوم الإثنين، القبض على لص نفذ عمليتي سطو على منزلين في المدينة الخضراء شمال عدن.

و قالت عمليات قوات الحزام الأمني في محافظة لحج، بإن قوات الحزام الأمني عقب عملية بحث وتحري ألقت القبض على اللص (ح.ر.م.ق.) وهو من ساكني حي البساتين بمديرية دار سعد ويعمل على دراجة نارية.

و أعترف اللص عقب إجراء التحقيقات معه بإرتكابه لعمليتي السطو على المنزلين في المدينة الخضراء وسرقة عدد من الجوالات والمجوهرات إضافة لمبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

و أستدعت قوات الحزام الأمني في قطاع الخضراء مالكي المنزلين لإستلام المسروقات والتوقيع على ذلك.

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