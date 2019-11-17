الحزام الأمني بالشيخ عثمان ينفذ حملة أمنية لضبط تجار السلاح

عدن(المندب نيوز) خاص

نفذت قوات الطوارئ في الحزام الأمني بمديرية الشيخ عثمان, مساء اليوم, حملة أمنية لسوق السلاح , بقيادة النقيب “كرم المشرقي”قائد قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن.

وقامت قوات الحزام الأمني عبر بلاغ عملياتي بالنزول ومداهمة سوق السلاح , وألقت القبض على عدد من بائعي السلاح وبحوزتهم بعض قطع الكلاشنكوف وذخائر ومبالغ مالية.

وصرح مصدر مسؤول في التوجيه المعنوي بالقطاع الثامن بأن الحملة نفذتها قوات الطوارئ بحزام الشيخ عثمان, مؤكدا بأنه تم تسليم المقبوض عليهم مع المقبوضات التي كانت بحوزتهم إلى عمليات الحزام الأمني بالقطاع للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونوه المصدر إلى أن قيادة الحزام الامني بقطاع الشيخ عثمان بصدد تنفيذ خطة أمنية مشددة لإنهاء ظاهرة بيع وشراء السلاح بالمديرية.

صادر عن التوجيه المعنوي/القسم الإعلامي للحزام الأمني-عدن

السبت 16 نوفمبر 2019م