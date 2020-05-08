الحزام الأمني بالعاصمة عدن يقوم بعملية رش ضبابي في إحياء خورمكسر

عدن (المندب نيوز) خاص

قام أفراد الحزام الأمني صباح اليوم بقيادة القائد عمار السرحي بحملة رش ضبابية لمكافحة البعوض في إحياء مديرية خورمكسر

حيث يتولى الحزام الأمني حملات رش ومكافحة انتشار فايروس كرونا و الحميات في العاصمة عدن في إطار خطة شاملة يشرف عليها المجلس الانتقالي الجنوبي

وقد عبر المواطنين في خور مكسر عن ارتياحهم وشكرهم لأفراد الحزام الأمني لأعمالهم الوطنية في حماية أمن عدن وحرصهم على حماية المواطن من خطر انتشار الأوبئة.