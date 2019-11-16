تحديث نت

الحزام الأمني بالمنصورة يوضح حقيقة انفجار كالتكس

تحديث نت تحديث نت منذ 9 دقائق
0 أقل من دقيقة

الخميس – 14 نوفمبر 2019 – الساعة 11:32 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت) خاص

قال قائد الحزام الاأمني في قطاع المنصورة كمال الحالمي أن الانفجار الذي سمع في ارجاء العاصمة عدن يعود الى انفجار عبوة ناسفة رميت من قبل مجهولين بجانب مركز الاندلس مول في كالتكس

واضاف القائد الحالمي بإن العبوة وضعت بالخط بجوار الاندلس مول المؤدي الى كورنيش المحافظ وبان الانفجار اسفر الى تحطم زجاج حافلة نقل صغيرة وتضررها.

ونفى القائد الحالمي استهداف نقطة امنية كما نفى اصابة اي مدنيين او سقوط اي ضحايا بسبب الانفجار مشيرا الى أن قوات الحزام والامن انتشرت في محيط منطقة الحادثة فيما يجري التحري عن هوية الفاعلين.

الوسوم
الأمني الحزام انفجار بالمنصورة حقيقة كالتكس يوضح

مقالات ذات صلة

Photo of تحديث نت يرصد لكم أسعار العملات قبل قليل من محلات الصرافة ب#حضـرموت

تحديث نت يرصد لكم أسعار العملات قبل قليل من محلات الصرافة ب#حضـرموت

منذ 8 دقائق
Photo of حملة أمنية لرفع العشوائيات والمخلفات من سوق مديرية المفلحي الرئيسي في لحج

حملة أمنية لرفع العشوائيات والمخلفات من سوق مديرية المفلحي الرئيسي في لحج

منذ 40 دقيقة
Photo of تعرف عليه…من رفع "علم عدن"بعد طرد الإستعمار البريطاني؟

تعرف عليه…من رفع "علم عدن"بعد طرد الإستعمار البريطاني؟

منذ 41 دقيقة
Photo of سلمان للاغاثة يوزع مساعدات غذائية لاهالي المهرة والضالع

سلمان للاغاثة يوزع مساعدات غذائية لاهالي المهرة والضالع

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق