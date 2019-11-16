الحزام الأمني بالمنصورة يوضح حقيقة انفجار كالتكس

عدن (تحديث نت) خاص

قال قائد الحزام الاأمني في قطاع المنصورة كمال الحالمي أن الانفجار الذي سمع في ارجاء العاصمة عدن يعود الى انفجار عبوة ناسفة رميت من قبل مجهولين بجانب مركز الاندلس مول في كالتكس

واضاف القائد الحالمي بإن العبوة وضعت بالخط بجوار الاندلس مول المؤدي الى كورنيش المحافظ وبان الانفجار اسفر الى تحطم زجاج حافلة نقل صغيرة وتضررها.

ونفى القائد الحالمي استهداف نقطة امنية كما نفى اصابة اي مدنيين او سقوط اي ضحايا بسبب الانفجار مشيرا الى أن قوات الحزام والامن انتشرت في محيط منطقة الحادثة فيما يجري التحري عن هوية الفاعلين.