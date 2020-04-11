المندب نيوز

الحزام الأمني بمسيمير لحج يحذر من حالة الهلع والخوف ويدعو لتظافر جهود الجميع في مواجهة “كورونا”

11 أبريل، 2020
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الحزام الأمني بمسيمير لحج يحذر من حالة الهلع والخوف ويدعو لتظافر جهود الجميع في مواجهة “كورونا”

لحج ( المندب نيوز ) محمد مرشد عقابي

دعت قيادة قطاع الحزام الأمني بمديرية المسيمير الحواشب محافظة لحج جميع الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية والمحلية إلى ضرورة تظافر الجهود والتكاتف من أجل مجابهة وباء كورونا الذي اعلنت بلادنا اليوم تسجيل أول حالة إصابة به في محافظة حضرموت.

واهابت قيادة القطاع بكافة المواطنين الى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتعامل بمسؤولية مع هذا الحدث الصحي وإتباع كل الخطوات والتعليمات الطبية والوقائية لدرء خطر هذا الوباء الفتاك، محذرة من حالة الإفراط في الخوف والهلع وما قد يسببه ذلك من انعكاسات معنوية سلبية على الجميع.

وشددت قيادة القطاع على كلاً من وسائل الإعلام والمنابر التنويرية الإضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من خلال توعية وإرشاد المواطنين حول مخاطر هذا الوباء وطرق ووسائل الوقاية منه عبر تقديم المعلومات الصحيحة والسليمة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

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