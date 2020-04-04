المندب نيوز

الحزام الأمني بمسيمير لحج يدعو المواطنين للإبتعاد عن اماكن التجمعات والإلتزام بإجراءات السلامة.

5 أبريل، 2020
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حزام أبين يصد هجوما تابعا لقوات الشرعية بقيادة “الزامكي”

لحج (المندب نيوز ) محمد مرشد عقابي

دعت قيادة قوات قطاع الحزام الأمني في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج كافة أهالي المديرية الى الإبتعاد عن أماكن التجمعات العامة المكتظة والمزدحمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ولتجنيب انفسهم والمجتمع خطر الإصابة بفيروس كورونا القاتل.

وحذرت قيادة القطاع جميع المواطنين من مغبة التساهل وعدم الإلتزام بهذه التعليمات الوقائية والإصرار على العبث بالأمن الصحي والإستهتار أو الإستخفاف بهذا الوباء الداهم والمميت.

وطالبت قيادة القطاع في ختام بيانها كافة سكان قرى ومناطق المديرية بضرورة التقيد بكل الإجراءات الإحترازية وقوانين حظر التجوال والإنضباط بالتوجيهات الصادرة من كافة الجهات الرسمية وذات العلاقة حفاظاً على سلامة الجميع.

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