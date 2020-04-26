الحزام الأمني عدن يعلن تأييده لاعلان الانتقالي

أعلنت قيادة قوات الحزام الأمني بعدن تأييدها ومباركتها لقرارات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن الإعلان عن حالة الطوارئ وإعلان الحكم الذاتي للجنوب.

وقالت قوات الحزام الأمني بعدن في بيان رسمي لها وزع على وسائل الإعلام بأنها تعلن تأييدها المطلق لهذا القرار التاريخي العظيم، والذي يلبي طموحات الشعب الجنوبي.

إليكم نص البيان الصادر عن قوات الحزام الأمني بعدن كما جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن قيادة قوات الحزام الأمني بعدن اليوم الأحد الموافق 26 _ أبريل _2020م.

نعلن نحن قيادة قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن ممثلة بالعميد وضاح عمر عبدالعزيز تأيدنا المطلق للقرار التاريخي والعظيم الذي اصدرته القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ونضع ايدينا بأيدي قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية من اجل تحقيقه وتنفيذه على أرض الواقع.

ونرحب ونبارك لقيادتنا السياسية والعسكرية بهذه الخطوة التاريخية وفي هذا التوقيت بالذات .

وإننا إذ ندعو كافة القوى السياسية وكافة ابناء الشعب الجنوبي الاحرار للالتفاف حول قيادته لتنفيذ هذا البيان الذي يهدف لبناء دولتنا الجنوبية التي ننشدها ليتحقق فيها العدل والامن والاستقرار، وفاءآ لتلك الدماء الطاهرة التي سالت في الجبهات في سبيل تحقيق وارساء هذا المبدأ العظيم.

كما نعلن عن رفع الجاهزية القتالية والأمنية في عموم مديريات العاصمة عدن تنفيذا لقرار المجلس الانتقالي الجنوبي.

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للاسرى

صادر عن قيادة قوات الحزام الأمني بعدن

ممثلة بالعميد وضاح عمر عبدالعزيز

الأحد 26 _ أبريل _2020م.